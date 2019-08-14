謊稱「漢光演習」與同袍妻赴日同宿挨告偷情 二審翻案免賠！

2019-08-14 22:42

〔記者黃建華／高雄報導〕軍情局林姓軍人去年6月向妻子謊稱「漢光演習」留守，卻與同袍之妻徐女到日本五日遊，還同宿一房，林妻事後查知，怒告老公林男和徐女求償60萬元，林、徐2人辯稱「同房沒同睡」，否認有姦情，橋頭地院一審仍判2人應連帶給付20萬元給林妻，但兩造不服上訴，高雄高分院二審今宣判，案情大逆轉，合議庭認為，沒有證據可證明林、徐2人有侵害林妻的配偶法益，求償沒有理由。並不得上訴三審，全案定讞。

據了解，林姓夫婦結婚4年多，夫妻與徐女的丈夫都是現役軍人，雙方互有熟識，去年6月3日至7日，林男向老婆謊稱因「漢光演習」留守軍中，卻在小港機場出關時，被丈母娘撞見和徐女狀極親密，一起辦理出關手續。

林妻事後得知，暗中委託徵信社赴日本蒐證，發現林男和徐女在日本旅遊期間，同宿一房、牽手狀似親暱，怒告2人涉嫌侵害其配偶權益，求償60萬元。

橋頭地院一審判林、徐2人連帶給付林妻20 萬元。兩造均不服，各別 提起上訴。高雄高分院審理後，今廢棄原判決不利於林、徐2人部分。

判決指出，近年我國司法實務就所謂「侵害配偶關係之身分法益之行為」，多有不以通姦行為為限之見解，但仍須有直接、間接證據足以證明夫妻一方與他人間有逾越一般朋友交遊之不正常往來，始足構成。

林妻所提老公林男與徐女 2 人日本旅遊期間的照片，經送調查局鑑定，並無表達情愛的肢體接觸，也無法確切看出有所謂牽手同行、舉止親暱之情事。

此外、林、徐2人並不否認同團赴日並同住一房，但辯稱其原規劃與徐夫同遊，但徐夫因漢光演習未能前往，且旅行社人員告知已滿團、改單人房需補差價，經徐夫同意，2人始接受此一安排。

二審審酌林男、徐女2人各自已婚，同住一房，確非常態，惟由徐夫及陳姓旅行社業務員之證述，勾稽比對徐女行前與陳姓業務員之 line 通訊軟體對話資料，足認林、徐2人所辯尚非虛偽。

合議庭因此判決，林妻所舉直接、間接證據無法證明林男等2人共同侵害其配偶關係的身分法益且情節重大，其請求林、徐2人連帶 賠償精神慰撫金，自無理由。本案不得再上訴第三審。

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