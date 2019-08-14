龍洞跳水平台民眾戲水中暑 消防、海巡即刻救援

2019-08-14 15:59

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日下午接獲民眾指出，1名黃姓遊客在貢寮區龍洞跳水平台戲水時，疑似中暑，請消防局派人救援。貢寮消防分隊出動時，轉知岸巡人員有民眾需要救援，岸巡隊員即刻派人從海上協助，但因風浪太大無法靠近，又在平台上發現有11名民眾，一度以為他們受困海中，所幸證實是虛驚一場，與消防共同將中暑的患者送醫搶救。

新北市消防局中午12時許接獲民眾報案指出，有一名年約20歲的男子在龍洞跳水平台中暑，需要請消防隊員協助救援。貢寮消防分隊前往救援時，岸巡人員感覺有異，向前詢問狀況，得知跳水平台有民眾需要救援立刻請在海外搜索落水釣客的小艇主動前往協助。

消防隊員前往現場時卻發現，患者體型較大，該處不好行走，且岸際風浪太大，無法用船艇搬運，只好先將患者安置在陰涼處，並請其他消防隊員前往支援，順利成功將黃男送往醫院救治。

岸巡隊員也因風浪太大無法靠近，只見11名遊客中，有人頻頻揮手，一度誤以為他們受困，趕緊返隊找人協助，所幸最後發現是烏龍一場，遊客們可以自行離開平台，才鬆了一口氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法