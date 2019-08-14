被控性侵國二女兒 狼父反稱遭誣陷...二審仍判5年半

2019-08-14 17:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名國二少女前年向同學泣訴遭獸父性侵，同學轉告師長，這起亂倫案才曝光，被害少女並控訴從國小一、二年級就被父親強脫衣褲，逼迫口交。但因欠缺其他事證，一審依成年人對少女強制性交等罪將涉案獸父判刑5年6月，檢方認判太輕、被告則否認，皆不服提上訴，涉案男子反指是因責難女兒期中考成績，遭女兒誣陷。但高雄高分院不採信，駁回上訴，維持原判。

判決指出，被告阿文（化名）被控在2017年5 月20日下午在其住處房間內，違反當時年僅16歲的女兒意願，脫去女兒上衣、褲子，撫摸其胸部，並強制性侵1次。嗣因被害少女向同校潘姓同學透露上情，經潘向學校老師反應，校方旋依法通報，高市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心接獲通報報警，全案才曝光。

其中，少女指控父親從她國小一、二年級就曾強脫其衣褲、逼迫幫父親口交。因少女處女膜有裂傷，檢方認定其父涉嫌重大，依成年人故意對少女強制性交等罪起訴。

不過，遭起訴的男子雖堅決否認犯行，法院一審，仍將他判刑5年6月。被告不服上訴，檢方也認為判太輕上訴。

高雄高分院審理，被告反指是責難女兒期中考成績，遭到女兒誣陷，並以女兒的處女膜裂傷有可能是激烈運動等其他因素造成。妻子、兒子則證稱，被害少女指控遭父親性侵的時間，被告並不在家。

不過，合議庭認為，案發之初，被害少女在警訊時，被告妻子曾和女兒相擁痛哭，並向社工說，如果老公承認有做過，願原諒他等語。但事隔一年5個月，被告妻子卻能清楚證稱，老公遭指性侵女兒當天並不在家。合議庭因此不採信被告妻子等證詞。

此外，如果被害少女確有因一次期中考成績問題，遭被告責難，衡諸一般常情，此原因當不致促使被害人以性侵害之重罪來誣陷父親；況除此課業壓力之問題外，被告或其他家屬均無法再行指出被害人有何誣陷被告之動機。反而是原審審理期間，尚未傳喚證人到庭交互詰問時，被告即數次以電話試圖連繫證人潘某未果，並以通訊軟體連繫女兒，告知將前往潘姓同學住處找人，或以親情喊話、或以父權嚇斥女兒，要求女兒與其所委任之辯護人洽談。

二審認為，被告於案件爆發後，以親情、父權威嚇等方式，試圖影響女兒供詞，顯見惡性甚鉅，原審判被告5年6月，以資懲戒，量刑允當。至於檢方根據少女片面指述，起訴被告涉嫌在少女國小就對其性侵等指控，因欠缺其他積極事證，法院即應諭知無罪。因此駁回檢方和被告的上訴，維持原判。可再上訴。

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