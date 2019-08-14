操控6國詐團「桶仔主」摩鐵開趴落網 1239餘萬贓款裝行李箱

2019-08-14 14:29

〔記者許國楨／台中報導〕有詐團背景的嚴姓男子自立門戶還「為國爭光」，集資後為首當起所謂的「桶仔主」，在台操控分佈6國以上的詐團機房，還經常搭機出國視察收取一半以上的詐騙所得，刑事局中打經追查鎖定，分在摩鐵等地將嚴嫌及其總務等成員共10人逮捕到案，起出裝在行李箱的1239餘萬元贓款以及名車、名錶。

刑警局中打第六偵查大隊第二隊近兩年打詐不遺餘力，陸續在國外破獲台灣人設立的詐騙機房，積極追查幕後出資、操盤的要角，經遣返回台的機房成員幾乎口徑一致且經過查證，鎖定也有詐欺背景29歲嚴姓男子藏身幕後操盤監控，查出嚴嫌是桃園地區黑道分子，106年間虛設公司行號並籌組境外電信詐欺機房，集資後為首當起所謂的「桶仔主」（掌管詐騙集團或者是老闆的意思）。

期間嚴嫌以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入所屬犯罪組織，接連在台灣、中國、印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等6國以上設立詐騙機房，還經常搭機出國視察收取一半以上的詐騙所得。

第二隊隊長徐名谷說，案經警方蒐證完備後，上週三、四會同桃園市、新北市警局刑警大隊同步收網，先在桃園市蘆竹區一間摩鐵逮捕嚴時，嚴與另名友人找了一名傳播妹還在開笑氣趴，同時逮捕包括總務、會計及心腹小弟在內9名成員。

警方查出嚴嫌將1239多萬的現金贓款放在行李箱，藏放在郭姓共犯家中，並在郭嫌家中查扣保時捷休旅車、在周嫌家中起出BMW GT535轎跑車各一部，另外還起出名錶一批。

警方表示，以往查緝詐團頂多到機房，此次能將幕後操控集團一網打盡，相當罕見，而該集團在台灣、中國、日本、印度、馬來西亞、柬埔寨都有合作對象，總計前後有近百名不法分子投入，2年來詐騙金額至少上億元，全案依組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送法辦，嚴嫌及其他4名成員複訊後聲押獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣保時捷休旅車。（記者許國楨翻攝）

警方查扣BMW GT535轎跑車。（記者許國楨翻攝）

警方另外還起出名錶一批。（記者許國楨翻攝）

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