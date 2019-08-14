別人持槍型物闖入恐嚇女牌友 屋主目擊卻被判刑...

2019-08-14 14:11

〔記者黃建華／高雄報導〕葉姓男子前年持外形像手槍的物品，闖入前鎮區一處美容院找馬姓女子興師問罪，原本不關屋主李男的事，但李男在法院審理時，可能怕捲入事端，卻具結表示「沒看到葉男有帶槍型物品」，反而吃上偽證官司，被高雄地院判刑3月。

倒楣的是，帶槍型物恐嚇馬女的葉男一樣被判刑3月，但可以易科罰金不用關，李姓屋主卻因先前有賭博前科，5年內再犯案，不符減輕其刑或緩刑要件，若上訴未能改判或易科罰金，搞不好要入監服刑。

據了解，葉姓男子因不滿馬姓女子說他與鄭姓女子的閒言閒語，2017年5月11日凌晨0時許，得知馬女在前鎮區一處美容院2樓打麻將，前往興師問罪，並涉嫌持一把手槍外型之物對馬女出言恐嚇，葉男因此涉犯恐嚇罪被高雄地院判刑3月，得易科罰金9萬元。

倒楣的是，美容院李姓屋主原本和本案無關，但當天聽聞女牌友嚇得奪門而出時，李男曾出面勸葉男說：「那個女牌友跑掉了，如果她去報警，警察來了，你帶槍來我這裡，不是只有你有事情，連我也有事情，你跟鄭女趕快離開這裡。」葉男因此和鄭女一起離去。

不過，今年2月20日14時30分許，高雄地院審理葉男涉嫌恐嚇馬女一案，李姓屋主被傳喚當證人，卻具結虛偽證稱：其未看到當時葉男有手持1把外形像手槍的物品等語，反而被檢方另依涉犯偽證罪嫌起訴。

李男於今年7月9日在法院審理時，坦承作偽證。法官認為，李男就案情有重要關係之事項為虛偽陳述，足以妨害國家司法權之正當行使。且因李男先前有賭博前科，遭判刑4月，2016年10月11日易科罰金執行完畢，5年內再犯本件偽證案，為累犯，不符合自白得減輕或免除其刑要件，因此將他判刑3月。全案可上訴。

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