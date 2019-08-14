新竹法官使喚助理辦私事 司法院說話了...

2019-08-14 13:29

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹地院資深庭長吳振富要求協助處理訴訟文書的法官助理，幫他訂機票、看房子、甚至出考題，猶如「公器私用」，竹院經人檢舉後調查此事，認違失情節已非院內所能處理，近日將把報告送交法官評鑑委員會議處，司法院強調，吳振富的行徑非常不妥，盼其他法官能以此案當借鏡。

司法院指出，約一個月前收到竹院的調查報告，因部分細節不詳盡，也沒有吳振富的完整說法，當下退回要求重查，而竹院二次調查後認為情節嚴重，決定逕送法評會議處，若法評會認為有「懲戒」的必要，將送監察院審查彈劾，若認為僅需「懲處」，可送司法院人事審議委員會發動職務監督。

司法院表示，吳振富被竹院認定違反「法官倫理規範」第五條「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為」與第六條「法官不得利用其職務或名銜，為自己或他人謀取不當財物、利益或要求特殊待遇」，行為非常不妥，畢竟法官助理是聘來協助法官訴訟上的相關事務，而非私事；司法院呼籲，法官應謹言慎行，嚴守分際，才能維護司法形象與神聖地位。

吳振富現年50歲，東吳大學法學碩士，司法官訓練所50期結業，曾任高雄及苗栗地院法官，也曾在清華大學科技法律研究所與東吳大學法律所兼課，傳授民事法規相關課程，2013年調任竹院民事庭庭長，今年9月5日期滿6年原定卸下庭長一職，未料爆出此事，只好提早卸職。

吳振富被控請助理規劃一家人赴港旅遊的行程及代訂機票，還要他幫忙看屋以及面試女兒家教，更誇張的是，吳振富在外兼課，竟要求助理協助上網找資料備課以及出考題，經人檢舉竹院才知此事，趕緊介入調查。

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