警政署長陳家欽南下高雄慰問基層警 宣誓2020大選查賄決心

2019-08-14 14:03

〔記者黃良傑／高雄報導〕2020年總統大選及立委選舉，高雄市長韓國瑜也參選，因韓不時拚選舉，選情更加緊繃，警政署長陳家欽今天特地南下高市警局，慰問全體官警選舉維安工作辛勞，並聽取刑警大隊長對查賄制暴工作所做的簡報，與現場參與同仁廣泛交流查察賄選成功案例與精進作為。

警察局長李永癸表示，2020年選舉估計各種大型造勢活動、場次會增多，選情激烈程度更已成為輿論矚目焦點，這都使得安全維護的顧慮相對升高，故高市警局除著重於「查察賄選防制暴力」、「全面清查選舉賭盤」、「查處假訊息」及「防止境外資金介入選舉」等四大工作重點，並對參（候）選人及重要人士輔選行程與大型造勢活動的安全維護特別注意。

此外，警方也會結合高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署到各區舉辦「社區治安會議擴大併辦反賄選宣導」及「反賄選民意座談會」，呼籲所有選民一起拒絕賄選、檢舉賄選，提高選民的反賄意識，使反賄選成為全民共識，期能維護優質的治安環境與良好公平的選舉風氣。

署長陳家欽仔細聽取各單位報告後，強調此次選舉為全國性大選，各參選人維安工作務必確實掌握，轄區治安狀況嚴密規劃，必要時可採交叉、跨區合作方式，執行各類查緝及勤務作為，另就執行本次大選查賄制暴工作要領，提出檢討過去、迎向未來及預為整備，務必讓民眾充分感受到政府查察賄選的決心，讓候選人及樁腳不敢賄選，維護乾淨選風。

此外，有關選舉賭盤及地下匯兌必須嚴防查緝，避免危害國家安全，擾亂金融秩序，甚至可能影響選情，警政署請各警察機關受理民眾檢舉賄選案件，應認真去判斷、分析，不要輕易忽視，任何有賄選的情資，必須盡心盡力查緝。

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