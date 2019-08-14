水電工佯裝富二代 日文女家教被騙354萬

2019-08-14 13:40

［記者楊政郡／台中報導］高中學歷的潘男，雇請王女擔任日文家教，而他本身欠債累累，對王女佯稱他是捷寶光電負責人之子，兩人進而交往，然後邀約投資、誆稱哥哥出車禍、公司急需周轉等理由，半年間開本票向王女詐得354萬餘元，一去不回10年，台中地院依詐欺罪判1年7月。

判決書指出，潘男（36歲）在2009年10月間，請王女到家裡來擔任日文家教，因而認識王女，但憑藉他的三寸不爛之舌，遊說王女投資房地產，2010年4月王女心動，陸續交付25萬、10萬、40萬元給潘男，他則簽本票供擔保。

後來潘與王女變成男女朋友開始交往，繼續誆稱他是「捷寶光電股份有限公司」負責人之子，王女不疑，見已取得信任，陸續向王女佯稱哥哥出車禍、公司財務有問題，又向王女借款25萬、110萬元。

又陸續以各種理由向王女借款144萬2000元，總計借款達354萬餘元，至2012年12月31日，王女發現不對，向潘男催討借款，潘男還撐面子，承諾會還，開立本票以供擔保，但隨即逃逸無蹤。

今年潘某被通緝到案，目前另案在監執行中。法官審酌期間，潘男雖一再表示有和解意願，但卻無力償還，也未表現誠意，被害人無和解意願，遂予以判刑。

法官審酌被告積欠債務，不思以合法方式獲取財物，反覬覦告訴人之財產，杜撰各種理由，並利用告訴人與其間之感情關係及信任，三番兩次詐騙告訴人，顯見其法治觀念薄弱，被告高中畢業、曾從事貨車司機、水電師傅、未婚之情狀，依詐欺罪判處1年7月徒刑。

示意圖

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