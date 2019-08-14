不給清潔費不准擺攤！4惡勒索市場外圍攤販被判刑

2019-08-14 13:46

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山區海光市場外圍攤販，去年傳出遭王姓男子等4人，強行以恐嚇威脅手段，收取每月清潔費3000元，若攤商不給，動輒言語恐嚇，甚至強行沒收攤商生財器具。高市警方獲報，將涉案王男、楊姓等4人依恐嚇取財等罪嫌送辦，並經檢方起訴，高雄地院一審近日宣判，將王男等4人分處2年到1年不等有期徒刑。可上訴。

判決指出，楊姓男子涉嫌在2017年向鳳山區海光市場周邊向擺攤的攤販蔡姓等多人恫稱「不繳納3000元保護費，就不能繼續擺攤」等語，但攤商不從報警，楊男因此未得逞。

之後另有王男找來莫男、黃男等人私設清潔公司，從2018年5月起，涉嫌夥同莫姓男子向海光市場外圍攤販，恐嚇威脅攤商每月繳交清潔費3000元，若不從就不准擺攤，甚至揚言要翻攤。黃男也涉嫌在同年10月恐嚇攤商繳交每月3000元清潔費時，若攤商不從，涉嫌以球棒敲打被害人攤位，揚言要叫別人來擺攤。

有攤商不從，甚至被強行沒收攤商生財器具。向高市警方報案，警方因此將王男等4人蒐報，依涉犯恐嚇取財等罪嫌送辦。

楊姓、王姓等4人到案、以迄法院審理時都否認有恐嚇取財等犯行，王男並向法官表示，他雖於2018年5月5日有至海光市場外圍，並聘請黃男、莫男從事海光市場外圍之清潔及收取清潔費，但否認有何恐嚇取財犯行。

但因被害攤商指證歷歷，合議庭仍將4人分別依恐嚇取財、恐嚇取財未遂等罪，判處1年到2年不等有期徒刑。可上訴。

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