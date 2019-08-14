小貨車擦撞懷胎9月孕婦騎士 緊急剖腹母子平安

2019-08-14 13:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕22歲范姓男子昨日下午2點許駕駛小貨車，行駛經國大橋往竹北方向時，疑似未注意前方狀況，與騎機車直行、已懷胎9個月的田姓孕婦發生擦撞，所幸田婦被緊急送醫急救後，當天下午即提前剖腹順利產下嬰兒，母子平安。

臉書《新竹爆料公社》昨日有網友貼出一段車禍影片，畫面顯示，一輛小貨車自台68線快速道路匝道往竹北方向行駛時，疑似未注意前方狀況，在新竹市往新竹縣竹北方向的車流匯集處，與一輛直行機車發生擦撞，騎士被撞倒後，一度自行起身，有熱心路人見狀停車協助報警處理。

新竹縣警察局竹北分局表示，這起車禍發生在13日下午2點許，小貨車駕駛疑似未注意前方狀況而擦撞直行的機車，駕駛在肇事後有停車並下車協助；機車騎士目前已懷孕9個月，原本預產期在9月初，因車禍後送醫救治，當天下午即提前剖腹產下寶寶，所幸母子均安，未釀成悲劇。

臉書影片引起網友熱議，留言「看到貨車要閃遠一點！他們是要趕送貨還是趕工程都開很快」、「這裡真的很恐怖！」、「經國橋的設計必須改善已不符合現今的車流量及考量機車族用路安全，路面基本的標線不清楚汽機車混雜一起」、「下閘道是閃紅燈，所以貨車要先停再開」、「那裡有設立紅綠燈，只是尖峰時段才有分流」、「建議機車與汽車專用道，這條路很危險」等。

竹北分局呼籲，該路段為新竹市往竹北市及台68線往竹北市的車流匯集點，且該路段未設置機車專用道，因此汽、機車行經該路段時應特別注意前方車況，以免發生交通事故。

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