嘉義燒肉店再傳火警 業者︰改善設備、加強訓練

2019-08-14 12:55

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市興業西路「色鼎燒肉店」今晨傳火警，所幸未釀重大災害，起火原因初判為1樓儲存室插座潮濕短路引發火災，這也是該店自102年迄今傳出第5起火警，遭網友質疑「火災頻率也太高了」；何姓業者對此回應強調，這5起火警並非全然是在店內發生，店家重視公共安全及管理，持續加強員工教育訓練，已完成用電設備等改善。

有網友質疑，該店6年燒5次，烤肉排煙系統是否有問題？何姓業者澄清說，烤肉排煙系統皆定期保養維護，前3次的火災，起因於燒肉用電負荷大，致店外的台電戶外電箱斷電冒燒，不知情者誤以為店內發生火災，目前店家已完成供電電力缺口補足。

嘉市消防局災害預防科長李嘉霖說，該店屬甲類場所餐廳，每半年消防安檢一次，103年有一次的消防設備缺失，店家在限期內完成改善，而最近一次檢查為今年7月17日，檢查結果正常。

何姓業者說，店內發生的第一次火災在2018年元旦，消費者烤肉時起火，員工以泡沫式滅火器滅火，但效果有限，火勢引燃至風管，店家事後檢討，添購各型式滅火器材因應。

至於這次店內為何發生火災，何姓業者說，起火地點在1樓儲存室，室內未放置易燃物，未用的插座也以膠帶封起來，鑑識人員採證後，初判插座灰塵多，潮濕易引起短路，致跳電造成電源總開關冒煙，火勢及濃煙向上延燒到2樓，火警發生，員工獲報後，第一時間到場開門，引導消防員搶救。

有網友指稱，「萬一失控燒到鄰居，甚至鬧出人命，公共危險是跑不掉的」對此，何姓業者強調，店家努力用心經營，強化電力、消防及防災等設備，確保消費者用餐環境安全。

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