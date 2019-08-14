醫院外驚見垃圾袋裝男嬰屍 北檢將傳喚生母

2019-08-14 13:02

〔記者錢利忠／台北報導〕上週父親節的早上，台北市立聯合醫院仁愛院區外，發現1具被狠心遺棄的男嬰屍，檢警為確認嬰屍是被遺棄致死或因夭折才被棄置路旁，昨天已對遺體進行相驗，檢方後續將視法醫研究所解剖報告，釐清嬰屍是活胎或死胎，擇期將再傳訊丟棄嬰屍的生母到案。

檢警調查，嬰屍的生母為獨居的中年婦人，案發當天她將男嬰屍裝在粉紅色垃圾袋中，棄置於仁愛院區外的路旁；經初步勘驗，嬰屍的臍帶已剪斷，身上沒有明顯外傷，應將近1個月大。

上週父親節當天早上6點多，1名拾荒老婦人經過仁愛院區急診室旁的巷弄時，見到1只新北市粉紅色專用垃圾袋，從外觀形狀及垃圾袋透光程度，懷疑袋中疑裝著嬰屍，立即向仁愛院區駐衛警反映後報警處理。

律師丁昱仁表示，如果男嬰出生約1個月後才死亡被遺棄，首先應由法醫解剖相驗，釐清確切的死因為何，是否母親沒有照顧好？此部分恐涉及過失致死的問題，最重可處5年以下徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

丁昱仁說，若是生母不想養，將嬰兒棄置在醫院旁邊，而導致嬰兒在被遺棄的過程中不幸夭折，這部分則恐涉及遺棄致死罪，可處無期徒刑或7年以上徒刑。

法醫高大成表示，嬰兒如已出生1個月才死亡，則需透過解剖釐清嬰兒的真正死因，如果是外力所引起，例如照顧不當所導致的失溫、中暑、營養不良所導致胃部等器官萎縮，或是外力所造成的內出血等情況，生母就需負法律責任。

高大成說，如果解剖發現嬰兒本身患有先天性疾病，例如先天性心臟病，或缺乏某些器官以致無法存活等情況，才可以排除生母殺嬰或遺棄致死的可能。

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