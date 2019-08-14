富二代槍擊犯出殯 告別式超過50輛超跑送行

2019-08-14 10:59

〔記者許國楨／台中報導〕上月底犯下太平槍擊案在圍捕過程中輕生的槍手賴尚俞，今天在台中殯儀館舉辦告別式，一早現場陸續集結超過50輛超跑名車為他送行，參加公祭的道上兄弟私下透露，賴昔日曾在中生代角頭，綽號「要命小方」旗下，如此大陣仗不令人意外；警方則動員大批警力現場蒐證約制，嚴防滋事。

32歲賴男上月28日開賓士休旅車朝住在同社區的台中市太平區鄰居別墅開3槍，犯案後又囂張到警分局附近對空鳴槍，一路逃亡到南投埔里和警方爆發槍戰，賴最終輕生亡，身後留下一對3歲雙胞胎女兒；警方私下說，以往就算是所謂的十大槍擊要犯也不敢囂張到警分局附近開槍，此舉無異是向「鴿子幫」挑釁，下場絕對料想的到。

據了解，賴尚俞是富二代獨子，住千萬豪宅還有家業等著他繼承，但年輕時就混跡幫派，曾在知名金錢豹酒店開槍入監，但他有一堆好兄弟都在市區幾位大哥底下做事，平時只要這些兄弟開口請求支援，賴男二話不說立即趕往，非常死忠，只是這樣的個性卻讓賴父放心不下，因此一直不敢將家業放給賴男，導致其出獄後常藉酒澆愁，年初還醉毆醫護人員鬧事，最終連婚姻也賠上了。

賴男今天在台中殯儀館舉辦告別式，一早現場陸續集結超過包括勞斯來斯、林寶堅尼等50輛超跑名車，以及陣頭為他送行，如此大陣仗引來其他喪家側目，參加公祭的道上兄弟私下透露，賴昔日曾在前幾年因案入監服刑，綽號「要命小方」的台中中生代角頭方敏懿旗下，大家來送他最後一程並不意外。

警方則是事先接獲情資，賴男生前與幫派成員素有往來，公祭活動據悉將由各方好友動員百台以上超跑車隊以及家將陣頭等，經昨晚強力約制才將參加車輛及人數控制到容許範圍，今天也動員大批警力現場蒐證，嚴防藉機滋事。

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