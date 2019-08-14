笨賊搶銀行萬事俱備 但假槍讓他GG

2019-08-14 10:26

［記者楊政郡／台中報導］53歲呂男偷機車又偷車牌，還重疊掛兩張車牌，準備作案後中途卸掉一張以逃避查緝，但到了富邦銀行國美分行，以玩具槍抵住保全人員，還未進入銀行大廳，被保全人員識破是假槍，反手抵抗，他還拿出辣椒水亂噴企圖逃逸，其他行員趕至一起壓制成功，警方到場發現他車牌重疊，檢方依加重強盜未遂等罪起訴。

起訴書指出，今年5月呂男在建國北路偷了部機車，內有證件及2千元現金，但花不了幾天又缺錢，企圖搶銀行，6月9日、10日各偷一面機車車牌，把原本機車上車牌拔掉，換上重疊兩面車牌，裡面這一面「藍與白」車牌，還故意塗成「藍與黑」，他盤算一旦成功後，警方一定循車牌在後追緝，他中途可以卸掉一張，連顏色都變了，一定能騙過警察！

萬事皆備後，他騎上贓車到富邦銀行國美分行附近停車，趁保全人員送客人出來，就在門口持玩具槍挾持保全，但還未走進大廳，施姓保全員發現是假槍，反手推他，呂嫌馬上爬起拿辣椒水攻擊，此刻銀行內外有行員大喊「搶劫」，呂嫌一聽大勢已去，往停車處跑企圖去騎機車，但很快就被其他行員及路人趕來一起壓制。

警方獲報到場後，在他身上還搜出防狼噴霧劑、玩具子彈等，並發現機車車牌有蹊翹，竟是重疊兩面，且顏色還不一樣，才發現呂嫌的用心，檢方依普通竊盜、2次加重竊盜、1次加重強盜未遂等罪起訴。

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