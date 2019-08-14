6年燒5次！ 嘉義燒肉店凌晨傳火警

2019-08-14 09:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市興業西路色鼎燒肉店今晨3點多竄出濃煙，火勢自一樓延燒到二樓，導致一樓有5平方公尺面積毀損、二樓約4平方公尺面積燒毀，嘉義市消防局出動人車佈水線灌救，在凌晨4點撲滅火勢，也是該間燒肉店自102年迄今，傳出第5起火警。

市消防局第一大隊副大隊長張英勝表示，人員3點23分到場，只見二層樓的鋼骨建物疑似悶燒、不斷竄出濃煙，其中一樓倉儲間燒得最嚴重，且火勢及濃煙向上延燒到二樓，經找到火點、3點59分將火勢撲滅，無人員受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法