詐騙集團連環騙 83歲阿嬤機警 步步求證、保住老本

2019-08-14 09:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕83歲何姓老婦，接到假冒檢察官詐騙電話，騙說要查扣銀行、郵局內存款，她半信半疑中，為避免帳戶遭凍結，就提供所有的銀行及郵局帳戶資訊，認為應無大礙。

沒想到，過了幾分鐘後，何婦又再接到自稱調查局人員的電話，表示已接到通報，要求她將戶頭內所有的金額提領出來，屆時會有調查員接管她的現金，進而保障這筆錢不會遭銀行凍結。

當時，詐騙集團還再三提醒，因偵查不公開，何婦到銀行臨櫃提領現金時，遇行員詢問為何提領大筆現金的用途時，就誆稱說朋友急需用錢，需要周轉為由打發，絕對不可告知相關案情，否則將會立即會遭到調查局的人員逮捕，讓她無法返家。

何婦年紀雖大，但仍有警覺，暗中先到北市警中正第二分局南昌路派出所查問並報案，備勤員警胡耀仁一聽陳述，便非常肯定的告訴何婦，這就是詐騙集團慣用的詐騙手法，且這種手段已行之有年，絕對不要受騙上當，更加讓何婦肯定自己險些受。

何嫗向胡員表示，她共有12個銀行戶頭，總共有600多萬元，都是她一生辛苦工作攢下來的養老積蓄，若被詐騙集團騙走，可能連生活都會非常困頓，

胡員隨後並主動保護何婦前往銀行及郵局確認帳戶內金額並無短少，何婦這才放下心中大石，並不斷感謝胡員的熱心幫忙。

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