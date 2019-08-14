補習班前孩子車禍 父母獲肇事方賠280萬不夠 向補習班求償踢鐵板

2019-08-14 06:18

［記者楊政郡／台中報導］廖男把孩子送到補習班後，卻傳回孩子在補習班門口發生車禍，纏訟7年最後賠對方280萬和解，廖某認為補習班讓孩子無端外出才會發生車禍，賠償他人及自己損失一起向補習班求償375萬餘元，廖某形式上勝訴，但實質敗訴，因車禍後孩子受傷無法來上課，補習班「認諾」願退還2/3學費8800元，法官就判補習班需賠8800元。

判決書指出，廖某小孩就讀國一，廖妻2010年5月31日下午5時許，接小孩至補習班上課，但小孩卻在門口馬路旁玩耍，導致朱姓機車騎士撞擊人仰馬翻，兩人都有嚴重傷害。雙方纏訟多年，2018年9月賠償對方280萬元和解，廖某夫妻反過來向補習班求償。

廖某指出，他孩子當下應在教室內上課，補習班未盡安全管理責任，才會發生該起車禍，小孩上課有繳交學費，成立補習契約，照顧小孩是附隨義務，其過失與車禍有因果關係。

法官認為，12足歲小孩具備獨自上、下學及外出能力，車禍發生前後都有學生結伴步行、騎乘自行車前往補習班上課。 再者，學生都是自行或由家長接送來補習，課程結束後，也是學生自行或由家長接送返家，補習業者除負有提供安全補習環境之附隨義務外，並無保護、照顧學生往返補習班或在補習班外安全之附隨義務。

小孩母親載小孩到補習班，目送孩子進補習班後離去。孩子卻自行又外出至馬路上玩耍，而發生車禍從補習班監視器是5時47分，而警方到場處理記載車禍時間是5時58分，雖兩者有差異，但都是在還沒上課時間，且發生地點是在補習班外西屯區烈美街上，補習班並無違反義務之情事。

法庭上補習班「認諾」，孩子受傷害就沒來上課，沒上部份他們願意退款，總計8800元，法官說被告已「認諾」，就判補習班需賠償8800元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法