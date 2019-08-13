基隆婦人留輕生字條失聯20小時 家屬哭喊：妳快回來

2019-08-13 23:33

〔記者林嘉東／基隆報導〕「對不起我活得好累好煩，我先走了去海邊了」基隆市王姓婦人今天凌晨4 點留下字條後失聯；王的家人心急如焚四處尋人，希望王婦能看到報導後趕快回家；王的妹妹甚至哭求姊姊：「我跟媽媽都需要妳，沒有什麼解決不了的事情，妳快回來！」

今天清晨6點37分，王的女兒接到王婦上班的公司主管來電稱「妳媽媽今天清晨6點沒有來上班」，才發現王婦不僅沒去上班，也一反常態沒帶手機出門，最後發現留了一張字條，上頭寫著「對不起我活得好累好煩，我先走了去海邊了」，透露輕生的念頭。

王婦的女兒趕緊報案，警方獲報後發現王婦並未帶手機出門，調閱社區監視器發現她今天凌晨4點46分從住處出門後，攔搭一輛計程車出門，最後身影出現在基隆市信一路麥當勞，隨後失聯。

王婦的先生與3個小孩到旅館、海邊，王婦可能去的地點四處找尋近20小時，仍遍尋不著。

王婦的妹妹告訴記者，婦人可能因為兒子積欠卡債無力償還，自責沒把小孩教好，才會留下字條後失聯。

「沒有什麼解決不了的事情，小孩雖然都長大，還是很需要你。」王婦的妹妹哭說，她到現在還不敢告70多歲的老母，希望王婦不要做傻事，趕快回家。

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