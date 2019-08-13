買滷味忘了帶走孩子 顧客報警找迷糊媽

2019-08-13 22:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「剛剛有哪位家長在虎山路買滷味，你的孩子還沒上車！看到PO文趕快去接小孩！」，地方臉書社團「草屯人」今晚出現這則PO文，網友熱烈留言「原來真有人會忘了孩子！」、「媽媽累了！」…，半小時後這位媽媽終於發現只帶回滷味忘了孩子，回到攤子把滿臉驚嚇的孩子接走。

1名胡塗媽媽今晚近9點到南投縣草屯鎮虎山路的「迪迪滷味」買滷味，買完東西後即開車離開，完全忘了她帶下車的小孩，小孩看見媽媽開車走了，又哭又叫地追著車子跑，由於路上車子很多，滷味攤的老闆趕快追出來把小朋友拉住，以免被車子撞到。

被媽媽忘在攤子的小孩驚恐不已，滷味攤的老闆和顧客，接力安撫哭泣的小朋友，也有顧客追出，知道這名胡塗媽媽開車往新富路左轉太平路。另有熱心顧客索性利用臉書社團「草屯人」PO文找尋忘了孩子的媽媽，也有人報警，請警方協尋小朋友的媽媽。

很多網友看到這則PO文都大呼「不可思議」、「離譜」，也有人留言「天啊，媽媽累了！」、「神經這麼大條，小孩還沒上車就走了！」、「原來真有人會忘了孩子！」。

草屯派出所在接獲民眾報案後，員警正準備回叩報案民眾，希望提供例如有無看到車號、孩子的姓名…等資訊時，報案民眾即打電話進來，告知「孩子的媽媽回來接小孩了」。

PO文網友後來有更新內容，告訴網友們孩子的媽媽已來接小孩了，多位網友留言感謝滷味攤老闆好心收留並安撫小朋友，並稱「老闆好心一定會有好報！」。

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