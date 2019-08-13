集體跳槽、業績腰斬 舊東家怒告6名前員工

2019-08-13 19:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕苗栗一家公司指控擔任公司北區業務的徐姓等6名前員工集體跳槽，還把舊客戶都帶到新公司，違反競業競爭條款，害公司訂單比前一年度減少一半以上，怒控6人背信、洩漏工商秘密等罪，徐男等人供稱因公司稱業績未達標就要裝GPS追查行蹤，加上業績不佳才離開，客戶名單在網頁上都查得到，新北地檢署調查認為6人罪嫌不足不起訴。

該公司負責人指控，徐男等人是公司北區業務推廣，任職均有簽定契約，約定不得洩漏公司營業秘密，及離職後一年內不為競業約定，但去年3月至7月間，6人卻陸續離職，且都至同一新公司任職，並利用原持有客戶名單與公司進行惡性競爭，事後他請員工比對6人離職前負責客戶，發現前年度跟去年度訂單相較，訂單數減少一半以上，不滿6人集體跳槽還帶走客戶，因此提告。

徐男到案後表示，客戶是汽車保養廠，資料只要用手機搜尋都查得到，或透過掃街拜訪認識，自己原本就有離職打算，並未從原公司帶走客戶資料；賴姓前員工則說，客戶不繼續跟他簽約，害他業績少了一半，加上公司說要裝GPS追查行蹤，他無法認同公司制度才離職；黃姓前員工也說，前年底業績就不好，加上業績達成率若不到90%，公司就要裝GPS，每天看他們的行蹤，所以才決定過完年後離職，強調未與其他同事講好一起離職；另3名員工也否認犯行。

檢方認為，客戶名單可上網或沿路查訪得知，並非工商秘密，加上徐男等6人已離職不符背信罪構成要件，法律也未限制不得相約集體離職，而競業禁止條款則屬民事範疇，且公司業績下滑原因眾多，因此認定徐男等人罪嫌不足不起訴。

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