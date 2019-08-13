吊籃突斷裂2工人墜地亡 吊車司機茫然：我只是照指示操作

2019-08-13 19:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉今午發生2死的工安意外，案發後勞動部職安署檢查員到現場勘查，釐清事故責任，勞檢員指出，因王姓廣告業者及李姓雇員都已罹災，全案已進入刑事偵辦程序，誰須負最大責任，還需釐清王是否為廣告公司負責人才能確定。

吊車操作員為27歲的陳姓男子，擁有吊籠作業操作執照，據悉，陳家境並不好，年紀輕輕就出外工作謀生，事發後他在母親陪同下製作筆錄。

意外造成王姓、李姓2人死亡，陳男在警局內神情茫然，強調「我只是依照指示操作，沒想到會發生意外」，無助眼神令旁人鼻酸。

勞動部職安署檢查員蘇國棟說，造成意外的吊籃僅能負載200公斤，經初步訪談，當時作業時疑似有勾到屋頂的裝飾欄杆；由於吊籃上已有2名成年人，是否因吊籃勾到欄杆，造成負荷過重而斷裂，還要進一步釐清。

蘇國棟說，依照規定，吊車執行高空作業時，需戴安全帽及繫好安全帶，且安全帶需掛在吊車吊臂或建築物上，吊籠發生意外時，還有第二層防護措施，若因此違反規定，可依「職業安全衛生法」開罰3萬至30萬元。

事件發生後，28歲李姓員工送醫後不治，王姓雇主則在下午1時許宣告死亡，蘇國棟說，李男是王男所雇用的勞工，第一時間王男要負最大責任，但兩人都在意外中罹災，王男是否為廣告公司實際負責人，還要檢視公司資料或實際經營者等，才能釐清責任歸屬。

蘇國棟強調，目前全案已進入司法程序，吊車業者、司機等人需負的過失責任，是由檢方調查，但致災主因初判仍是吊車、吊籠間的連接桿斷裂，才造成意外。

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