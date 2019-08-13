徐耀昌頭份服務處主任 遭控涉違法領出席費

2019-08-13 18:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕有民眾向本報投訴，苗栗縣長徐耀昌的頭份服務處主任林佛樹，先被任用為苗栗縣政府衛生局機要專員，卻常赴教育處參加會議領出席費，遭質疑違法領取。苗縣府人事處表示，林的人事任用經銓敘部審定核准，屬正式公務員，但不可領府內會議出席費；縣府秘書長陳斌山指出，已責成教育處釐清，若確有違法將全數索回。

林佛樹則稱是以「家長協會代表」身分參加幾場教育會議，每次領約千元車馬費，多為是義務性質，且非常態性，雖不清楚是否涉及違法，但認為投訴人太小題大作。

縣議員陳光軒則質疑，林無衛生相關背景，卻佔此職缺，十分不恰當，且縣長常由地方服務處主任或秘書代表縣長出席地方活動、會勘，此舉讓其他公務員混淆，不知其適法性是否足以代表縣長或縣府意見，呼籲徐耀昌應取消私設服務處，以公務體系專業人員處理縣政，並徹查林有無非法所得，切勿護短。

對此，徐耀昌表示不予回應；縣府人員則透露，林佛樹應是不知法規，而相關局處人員則不清楚林具有公務員身分，才產生誤解，非故意要多領錢。

林佛樹原任縣長室機要秘書，但因去年輔選縣長而辭職，選戰結束後，於去年12月1日即被任用為衛生局機要專員，人事處長陳坤榮表示，該職務為七等職正式公務員，月薪約5萬，因縣長室無機要職缺，才以衛生局缺額薦任，並無學、經歷要求，且經銓敘部審定，一切合法，主責支援服務頭份鄉親。

教育處長徐永鴻說，縣長借重林的教育專長處理相關業務，但是否以公務員身分參加其他府內教育會議領出席費，尚須進一步釐清；陳斌山強調，不論林以何身分參加，只要違法就將全數討回所得。

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