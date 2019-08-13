別再讓孩子站機車踏板！新北警上街宣導孩童乘載小撇步

2019-08-13 15:05

〔記者陳薏云／新北報導〕本月3日新北市五股區發生一起母親騎車用揹巾載嬰兒出門，卻不慎摔倒並導致嬰兒當場彈飛慘死的意外，為避免民眾再讓幼兒變成「寶貝氣囊」，中和及永和警分局今日分別上街，宣導載孩童「不能站踏板」、「不能用揹巾，及孩童安全乘載小撇步，盼能阻止悲劇再發生。

中和分局長林故廷表示，許多家長騎機車，讓小孩站在腳踏板的位置都習以為常。但機車於附載人員時，應坐於駕駛後方的固定座位，且只得搭載1人，縱使搭載兒童時，亦是如此。如駕駛人於機車踏板上供兒童站立，或另設臨時座位供兒童乘坐，皆已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，將處罰鍰新臺幣300~600元。

中永和警方今日上街頭發傳單宣導，「騎機車載孩童要切記「三不」原則：「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾；也應熟記「頭、手、綁、穩」四字口訣：「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「綁」緊後揹帶及「穩」坐後座；如過小的孩童，宜另以適當的交通工具搭載。

永和分局長謝宗宏則表示，近期會特別在菜市場及托兒所周遭、里鄰交通安全宣導或其他各項勤務時，加強宣導前揭兒童乘坐機車注意事項，給予民眾安全行車觀念，如警方看到相關危險行為，將依道路交通管理處罰條例開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法