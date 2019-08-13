父阻止通緝兒被逮與警扭打 控警方執法過當

2019-08-13 15:09

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市詐欺慣犯林昱辰日前冒用議員主任、廣告公司主管及電視記者身分詐財因此被通緝，今年1月警方前往逮人，過程中與林男父親扭打，並將林父依妨害公務送辦。林父今出面控訴，認為警方當天暗自與保全勾結，非法入侵社區，並且執法過當。警方嚴正申明，依公寓大廈管理條例，社區需協助警方進入偵辦，並無違法搜索的情事。

據了解，林嫌因詐欺等罪名背上4條通緝，今年1月時出席自家社區舉辦的建案糾紛記者會，警方接獲線報認為林男會出現，因此前往逮人，並經由保全同意提供磁扣，警方逮捕林嫌時，林父上前制止，並與警方扭打，林父也被依妨害公務罪嫌送辦，近期不起訴處分。

事後林父問當天值日保全為何私下給警方磁扣，保全則回應是上級交代「等一下會有人來拿門禁磁扣，表明是山豬（綽號）的朋友，就可以給」，認為保全公司與警方暗自勾結。

另林父也指控警方未出示身分，且當時林父社區與隔壁建商有衝突，他看到警方逮人，以為是隔壁建商派黑衣人要找麻煩，才會阻止警方逮捕兒子。

林父向警察局提出申訴，認為警方執法過當，警方則回函「當日由保全人員同意、陪同進入社區」，林父拿出監視器佐證，表示兩名員警是自己走進社區「哪有保全陪同？」

對於林父指控，永和分局回應表示，因林昱辰為台北、新北地檢署發布4條詐欺通緝之通緝犯，警方逕行逮捕為合法程序，且依據公寓大廈管理條例，社區大樓大廳屬公共場所，警方不須搜索票即可進入，且社區保全應配合警方行動；警方於公共空間逮捕通緝犯，符合刑事訴訟法第87條規定。

警方也表示當天有媒體恰巧在該社區採訪建案糾紛新聞，也全程直擊警方逮人過程，影片中可聽到警方不斷大喊警察，並無未表明身分的情事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法