已婚軟飯男詐女網友202萬 只還22萬判刑1年2月

2019-08-13 14:05

〔記者王定傳／新北報導〕2015年4月間，林姓男子透過交友網站結識徐姓女子進而交往，之後陸續以買屋缺錢等理由詐財，隔年3月，他明明與另名施姓女子結婚仍繼續詐財，總計得手202萬，只還22萬，徐女提出民事訴訟，發現林男早已結婚，使知受騙；新北地院審理後依詐欺取財罪，判林男1年2個月徒刑。

判決書指出，2015年6月間，林男先以購屋尚缺10萬資金為由，向剛交往沒多久的徐女借款，2個月後，再以房屋裝潢、家具費用未付，因信用紀錄不佳無法辦信貸，請徐女向銀行辦理信用貸款50萬元，借他周轉。

同年10月，徐女到林男所稱購屋處詢問管理員，發現房屋根本沒買賣或裝潢，質問後，林男竟佯稱款項遭阿姨侵占，遲未過戶，還厚臉皮借款過活。

2016年2月間，林男獲悉徐女幫其母保管存款，又以尚未取回房屋價款為由，央求徐女暫借50萬元供其買賣期貨牟利。

隔月，林男明明已與施姓女子，仍持續以借款買賣期貨牟利、借款作為生活費、買家樂福禮物卡賺取差價牟利、亟需款項等理由詐財，總計詐得202萬餘元。

徐女姐姐察覺怪異，要求林男簽借據、本票作為擔保，但林男只還22萬就藉故不還，徐女提出民事訴訟求償，進而得知2人交往期間，林男早已結婚，報警處理。審理時，林男否認犯行，辯稱款項是徐女心甘情願所借，並無詐騙意思，合議庭並不採信。

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