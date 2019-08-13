騎機車載嬰幼童 樹林警宣導「三不」、四口訣

2019-08-13 14:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市日前一名年輕媽媽騎機車不慎摔車，導致懷中1歲大女嬰飛出當場慘死的憾事，各分局均派員上街頭宣導兒童乘坐機車安全，樹林分局長張明和提醒，騎乘機車附載嬰幼童務必要謹記「三不」原則－「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用前揹，同時也要熟記「頭、手、穩、綁」四口訣「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「穩」坐後座及「綁」緊後揹帶，確保嬰幼童乘車安全。

張明和說，騎乘機車外出雖然具有便利性，但因其行駛穩定度較差，遇到較強的風力以及大型車快速通過的氣流，或者路面顛簸時很容易發生傾倒，且機車車身較小、易陷入汽車後照鏡死角，一旦發生擦撞等交通事故，幼童的傷亡往往較為嚴重。

他指出，國內仍有很多家長存著錯誤觀念或便宜行事，認為幼童站立機車前踏板較安全，而不願讓孩童坐後座，其中潛藏許多危險。依據道路交通安全規則第88條「重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人」規定。回顧機車搭載嬰幼童的傷亡事故，孩童站於機車前踏板時，容易影響騎士的操控性，降低反應能力，倘不慎發生事故，站立機車前腳踏板的幼童，會受到機車及家長的雙重夾擊，傷亡的程度遠比坐後座者來得高。

還有家長在胸前揹掛嬰兒騎車，也是錯誤的附載方式，一旦遭遇突發狀況導致摔車或是在大力撞擊下，嬰兒則首當其衝，成為人肉安全氣囊；或是拋飛出去造成嬰兒傷害。

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