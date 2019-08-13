兩度入侵中山大學行竊 落網GG了！

2019-08-13 13:14

〔記者黃建華／高雄報導〕張姓男子前年8月入侵國立中山大學資管系竊得公款10萬元，食髓知味，今年1月再進入中大行政大樓某辦公室竊得公款12萬900元與禮券8千元，戴口罩犯案的張男先步行離去，再換搭計程車，然後又換開母親名下的自小客車逃逸，警方獲報以車追人，將張男逮捕，他坦承犯下2起中大竊案，並賠償22萬8900元。高雄地院一審將他竊盜罪，得易科罰金部分判刑2月．不得易科罰金部分判刑1年。可上訴。

判決指出，張姓男子2017年8月31日22時49分許，進入未上鎖之國立中山大學管理學院資管系辦公室內，竊取該系公款10萬元，得手後逃逸。

因犯行遲未曝光，張男食髓知味，今年1月10日20時55分許，再進入一樓有警衛看守之中山大學行政大樓後，至該大樓秘書室辦公室，竊取公款12萬900元及1000元郵局禮券8張（共8000元），得手後逃逸。事後校方發現辦公室財物遭竊報警，經警方比對校內監視錄影畫面與路口監視錄影畫面後，發現竊嫌先徒步離去，再換搭計程車，之後又改駕駛一部自小客車，警方從自小客車女性車主身分，查出車主的兒子張男涉嫌重大，經向高雄地檢署檢察官申請拘票獲准後，於1月29 日19時55分許將張男拘提到案，並扣得其住處現金32萬5000元，手電筒2支、黑色手套2雙、黑色背包1個、口罩1包、球鞋1雙。

張男坦承犯下中山大學兩起竊案，法院審理過程中，並賠償中大22萬8900元損失。

高雄地院一審將他依竊盜累犯、侵入有人住居建物等罪，得易科罰金部分判刑2月．不得易科罰金部分判刑1年。可上訴。

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