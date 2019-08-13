知名「優人神鼓」劇場木屋遭焚毀 起火原因待查

2019-08-13 12:42

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區老泉里山區的「優人神鼓」劇場舞台，上午8時許不明原因突然起火燃燒，由於是木屋結構，火勢一發不可收拾，在山下數公里外都看到濃煙，消防局派員前往灌救，火勢在1小時後撲滅，燃燒面積約200平方公尺，幸無人傷亡，詳細火警原因仍待查。

據了解，起火的優人神鼓劇場2層樓木屋是練習場及舞台用途，平常大約上午9時過後，才會有工作人員去上班，約下午6時離開，有保全管制，警消初步了解，當時保全在8時許發現門禁訊號突然斷掉，派員上山查看，發現木屋全面燃燒，大批消防人車已在現場打火，初步研判可能是火警燒損保全系統，初無查出有遭侵入跡象。

優人神鼓山上劇場位於老泉里老坑山上，全部佔地1千多坪，為優人神鼓藝術總監劉若瑀為實踐波蘭劇場大師--果托夫斯基的「山林訓練法」所建立的，目的是為了遠離市區的喧囂，讓劇組成員能將擊鼓、靜坐和中國武術能夠合而為一，由團員親自搭建木，舖上枕木作為排練場。

山上劇場分為兩部分，一為團員們靜修練鼓的木造房；另一部分為開放式的舞台兼練習場，除作售票演出的舞台外，也開放自由參觀。優人神鼓山上劇場為全台唯一的山上露天劇場，可眺望台北盆地，2007年經台北市文化資產審議委員會通過「具紀念性、代表性或特殊性之歷史、文化、藝術或科學價值」，2008年登錄為文化景觀。

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