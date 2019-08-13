開車撞倒女騎士沒協助就醫 BMW駕駛涉肇事逃逸被法辦

2019-08-13 11:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名蔡姓女子8日清晨5時許，騎機車上班行經麥金路時，遭一輛BMW轎車撞上，倒地不起。肇事的邱姓男子將蔡女攙扶到路旁，留下一張有聯繫方式的字條後離去。附近大樓管理員發現後，趕緊通報119將蔡女送醫救治。警方接獲通報，循線約談邱男到案說明，並依肇事逃逸、傷害等罪函送法辦。

據悉，20多歲的蔡姓女子在早餐店上班，案發當時正準備騎車到上班地點，距離長庚醫院約1百公尺處時，不慎被剛下班的邱男開車撞上，因撞擊力道猛烈，蔡女彈飛倒地，無法動彈。邱男雖有下車察看並將蔡女扶道路旁，但隨後只留下一張寫有「對不起，妳有沒有怎樣，有事打電話給我」的字條，上面留有邱男的手機號碼，但他卻自行離去也沒有通報110或119。

附近社區管理員看見倒地的蔡女，趕緊向前詢問她的傷勢，並通報119，協助蔡女就醫。醫護人員檢查後，發現蔡女除了雙腳擦挫傷，最嚴重的是骨盆腔粉碎性骨折。

據了解，邱男向警方宣稱，當時是擔心車子擋在路中間影響交通，才會將車先移走，回到現場時就不見蔡女身影，並沒有肇事逃逸的犯意，也願意賠償蔡女的醫藥費等損失。

警方表示，接獲報案後於當日晚間10時許找到邱姓肇事者，製作完雙方筆錄後，依涉犯肇事逃逸、傷害等罪將邱男函送法辦。

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