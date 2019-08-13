真絕！服替代役11個月、耍這招騙到262萬

2019-08-13 11:42

［記者楊政郡／台中報導］消防替代役陳企元，服役期間把正職消防隊員耍得團團轉！在「消防心論壇」中，假冒新北消防曾姓科長名義，發佈可代為處理申請調動事宜，藉機開口索賄，8人陸續交付5萬至65萬元，總計不法所得262萬元，台中地院依詐欺罪判3年4月徒刑。

判決書指出，陳企元（28歲）在2016年9月至2017年6月，在中市府消防局大雅消防隊服替代役，熟知消防隊員人事調動流程及隊員們的意願，且得知「消防心論壇」是全國消防隊員談天的地方，竟在該論壇假冒新北市政府消防局宣導科長曾姓科長名義，在該論壇中發佈可代隊員處理申請調動事宜，服役11個月期間，有來自基隆市、彰化縣、嘉義市，7名隊員及1友人上鉤。

這8名隊員很無辜，單純想調動或調回自己家鄉，有人上鉤詢問陳嫌在密聊時，誆稱有認識消防局內有力人士，可以代喬人事調動申請事宜，讓你們順利調到各縣市消防局。

如台中市趙姓隊員想調回嘉義市，嘉義市王姓隊員想調回台南市，桃園市林姓隊員想回調員台南市等等，他們上鉤後，陳就與隊員互加入line，在line中約定交款地點，分別交付5至65萬元公關費及酬勞，有的以現金支付，有的以匯款方式匯入陳嫌指定帳戶，8人交了262萬元，最後什麼都沒調成。

上述詐騙事件曝光後，曾姓科長發現被冒名對外詐騙，蒐證後向新北市消防局政風室介入調查，並移送台中地檢署偵辦。

曾姓科長他說是同仁在論壇上看到他的名字，竟出現這種詐騙意圖，他就向政風室檢舉，他不認識這位役男。

台中地院判3年4月，其中2年4月不得易科罰金，1年得易科罰金。

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