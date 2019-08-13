打火機不慎引燃火勢 住警器救命

2019-08-13 11:58

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市民樂街一戶民宅昨晚6時許，屋主因使用完打火機後未降溫，即放置於筆筒內，致打火機蓄熱引燃筆筒及內裝可燃物，幸好去年消防局安裝的住宅用火災警報器偵測到濃煙、警報聲響，屋主第一時間打119報案，並立即使用水控制火勢，避免災害發生。

嘉市消防局第二分隊獲報，派遣人車趕抵現場時，這間民宅雖然沒有明火竄出，空氣中卻早已瀰漫燒焦味道，經消防人員確認無大礙後，屋主表示住警器成功及時發揮預警火災效果，圍觀的鄰居也鬆了一口氣說：「還好有裝住警器！」

嘉市消防局長蘇耀星呼籲，為確保民眾生命財產安全，如家中有獨居老人、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及65歲以上年長者，皆可在嘉市各消防分隊申請補助免費安裝住警器，藉由住警器所發出的高分貝聲響，達到早期預警，從容逃生目的。

消防局表示，住警器內裝電池，具有不需配線，可獨立安裝於天花板或牆壁上，民眾可自行至大賣場、量販店、消防安全器材販賣店家或網路購物商店購買裝設。

台灣潮濕多雨，住警器可能因冷熱反潮水氣造成機器誤報，或因室内抽煙或其他煙霧發生誤報，住戶可先行檢查是否因為灰塵、煙霧或電池潮濕等因素，而排除故障，建議定期「按按測試鈕、擦擦污垢、檢查固定、更換電池」，讓住警器保持正常偵測狀態。

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