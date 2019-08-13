熟女被騙財色提告 洋腸辯：我參戰後患有PTSD…

2019-08-13 11:35

〔記者溫于德／台北報導〕已婚張姓洋腸被控欺騙台籍熟女交往，成功得手上百萬元，被依詐欺罪判刑。民事部分，洋腸雖辯稱參戰後患有「PTSD（創傷後壓力症候群）」，與熟女借款時處於發病狀態，才會告訴對方未婚並借款，否認詐欺故意，仍遭判賠410萬元；熟女後來認為洋腸尚欠款13萬餘元且須給付精神慰撫金，再度提告求償，台北地院上週審結，再度判賠31萬餘元，可上訴。

洋腸2015年7月透過交友軟體認識熟女，藉相約出遊、曖昧言語等，讓熟女身陷熱戀，熟女以結婚為前提陸續匯出413萬餘元，但洋腸僅還款3萬元後失蹤，經熟女報警才知洋腸已婚，憤而提告。

洋腸在刑事審理時堅稱兩人單純借貸，且若要他去坐牢，「將引起台美兩國困擾」，但未獲採信，被依詐欺罪判刑1年10月，現由高等法院審理中。

至於民事，洋腸去年9月遭判賠410萬餘元；但熟女認為洋腸尚有13萬餘元未還，加上洋腸騙她在美國有稅務問題需解決，使她用盡個人信貸借款，再央求家母提供保單質押，導致除自有財產被詐光外，還背負高達350萬元貸款及利息，每月需繳納近3萬元本息，且整天還要擔心若工作不保將無法清償貸款，導致家母房子遭拍賣，全家無處可居，此外她年紀不輕還被欺騙感情，並奔波法院，因此求償精神慰撫金50萬元。

洋腸解釋，他曾在美國特種部隊接受訓練並到阿富汗等地執行危險任務，過程中目睹夥伴喪命，本身也曾在執行任務時遭受重大傷害，導致身心傷痕累累；2011年奉美國政府之命來台接受治療，治療之餘擔任英語老師謀生，同年認識太太後隔年登記結婚，但他不幸患有「PTSD」，至今仍需就醫並接受美國政府補助醫療費用。

洋腸也說，他跟熟女借款時，處於發病狀態，使他陷入過去情境才自稱單身未婚、無法記憶，但2016年8月看到自己手寫筆記本後，發現自己似乎向熟女借款，遂主動聯絡熟女並處理還款事宜，且熟女也在雙方協議書上明確記載「之前聯絡不到張男是因張男『生病正在接受治療（PTSD）』」、「他（張男）並沒有詐欺」等語。

但民庭認為，為洋腸治療的醫師曾在刑庭證稱：「洋腸對於先前創傷的記憶雖有可能遺失或混淆，但對目前外在認知不會明顯受到影響，若出現失憶狀態主要跟創傷記憶有關」，因此拒絕採信洋腸辯詞，並認定洋腸誆騙熟女使其陷入熱戀而獲取利益，因此判賠31萬餘元。

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