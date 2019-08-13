「黑吃黑」假借毒品交易洗劫藥頭 4毒蟲被訴

2019-08-13 10:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市林園區某國小後門，今年1月間發生葉姓男子遭歹徒持利剪侵入車內持利剪強盜、洗劫身上現金財物案，檢方深入偵辦，查知這起強盜案幕後涉及毒品交易「黑吃黑」，落網李姓男子因需錢孔急，夥同劉姓毒友等共4人，假借要交易毒品「釣」出葉男洗劫財物，高雄地檢署近日偵結，將涉案李男等4人依強盜罪嫌起訴。

至於葉姓被害人涉犯毒品危害防制條例部分，則另案偵辦。

檢方起訴指出，家住林園的李姓男子，因需錢孔急，與2名劉姓、1名簡姓等毒友共謀犯案，今年1月26日凌晨，由李男以微信聯繫葉姓男子，謊稱要進行毒品交易約葉男在林園區某國小後門見面，李男等4人則分騎兩部機車前往。

葉姓被害人駕車抵達後，由簡姓、劉姓2名毒友負責把風，李男則持利剪和另1劉姓毒友進入葉姓男子汽車內，由李男揮舞利剪作勢要刺殺葉男，恫嚇「把身上值錢的東西都交出來！」致使葉男無法抗拒，交出身上現金財物，李男等4人得手後騎機車分頭逃逸。

林園警分局事後偵破此案，逮捕李男等4人，供稱強盜得款6700元與葉男身上毒品，但葉男則否認有毒品，並聲稱被強盜1萬8500元。

由於警方並未查扣到毒品，李嫌4人堅稱只搶到6700元，檢方偵結，仍將4人依強盜罪嫌起訴。至於葉姓被害人另涉毒品危害防制條例部分，檢方則另案偵辦。

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