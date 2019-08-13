校門關犯罪之門大開 檢座提醒家長這件事...

2019-08-13 09:07

〔記者吳政峰／台北報導〕暑假期間是學子打工的熱潮，也是容易誤入歧途的時點，許多詐騙集團趁隙打著「少年不會被關」的廣告吸收涉世未深的學生當車手，一旦少年被抓，詐騙集團就把這些人當成免洗筷丟棄，桃園地檢署檢察官王齡梓提醒家長，不要以為兒女犯法與自己無關，只要進入司法程序，很可能要負擔連帶賠償責任並上親職教育課程。

王齡梓表示，近來詐騙集團猖獗，司法機關大力打擊犯罪，不法分子紛紛轉向校園，吸收少年擔任車手，一旦遭查獲，立即切割，這些出面領款的車手宛如免洗筷，遭集團用過即丟。根據統計，少年犯詐欺的比例已超越竊盜、毒品，成為最多少年誤觸法網的犯罪型態。

王齡梓解釋，看似簡單的提款機領款或向被害人領款，日薪竟達5000元至萬元，或是以提領款項的百分比抽成，因為輕鬆領取高薪，才讓許多少年冒著風險投入，殊不知已涉及詐欺取財罪，如果是組織型犯罪，更可能涉及犯罪組織條例；如果以政府機關或公務員名義犯罪，例如：假借檢察官名義要監管帳戶，或者3人以上共同犯罪，可處1-7年有期徒刑。

王齡梓強調，車手雖只負責領錢，但與實施詐欺行為的人同被論以詐欺集團「共同正犯」，一樣要承擔詐欺罪責；又詐騙集團車手通常不會只領取單一被害人的錢，如果提領多位被害人的款項，依照一罪一罰規定，累積最高合併可執行有期徒刑30年；若該集團符合犯罪組織要件，發起組織者，依組織犯罪條例第3條規定，可處3-10年以下有期徒刑、參與者可處6月以上5年以下有期徒刑，且須於刑之執行前，入勞動場所工作3年。

少年從事車手工作真的不會被關嗎？王齡梓表示，依「少年事件處理法」第42條第1項規定，對於觸犯刑罰法律的少年，除了重罪，須以「少年刑事案件」處理外，少年法院審理後，可依情節輕重裁定訓誡、交付保護管束並得命為勞動服務、交付安置於適當措施處所輔導，最嚴重的則可以令入感化教育處所施以感化教育。

對於父母來說，依民法第187條規定，未成年子女如侵犯他人權利，父母須連帶賠償責任，換言之，父母須連帶賠償被害人之損失；另外，依照少年事件處理法第84條規定，父母因疏忽教養12歲以上未滿18歲子女，以致子女觸犯刑罰或有可能觸犯刑罰，少年法院得命父母接受8至50小時的親職教育，拒不接受或時數不足，可裁罰6千至3萬元，且可按次連續處罰至接受為止，處罰3次以上，得公告父母姓名。

王齡梓透過台灣司法人權進步協會呼籲，父母應注意兒女的行為有無異常，以免連帶吃上官司，而少年也應謹言慎行，有些少年一時失足誤當車手，尚未領到報酬即遭逮捕，除了面對刑責，還要上百萬元賠償，可說是得不償失！有些人見利眼開，想來個黑吃黑，後果更是悽慘，遭凌虐、拘禁者大有人在，甚至遭斷肢的亦有所聞，只能悔不當初！

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