小三為人夫墮胎3次 嗆正宮「妳老公都跟我睡」

2019-08-13 07:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕人妻小蕙（化名）回去照顧罹患癌症母親，2個月返家後，赫然發現家裡多出女性衣物和用過的保險套、護墊等物，小三阿蓉（化名）甚至為其夫墮胎3次，憤而提告求償，橋頭地院調查，阿蓉傳給小蕙丈夫微信內容，多次提起「幹」、「爽」等字，並嗆小蕙「妳老公都跟我睡」，判決2人連帶賠償40萬元精神撫慰金。

小蕙指出，前年10月間，因母親罹患癌症，攜子回娘家照料，不料2個月後返家，赫然發現許多女性內衣褲，及使用過保險套及護墊等垃圾，其夫雖坦承婚外情，卻不願與對方斷絕關係。

她說，其夫阿仁（化名）與有夫之婦阿蓉互稱老公、老婆，手機存放大量親密照片，並創設有困難的老公、水噹噹的老婆、很愛的我們親密相簿，且阿仁稱阿蓉「老婆」、「我愛你」、「老婆我真的愛你」。

另外2人對話紀錄，阿蓉曾墮胎3次，甚至直接聯繫小蕙，坦承婚外情，甚至說「他（其夫）8月每天跟我睡」、「8月我們住一起，妳打他沒接都跟我在一起」、「妳打來，視訊問，我都在旁邊」，小蕙飽受精神折磨，請求其夫和阿蓉賠償精神撫慰金100萬元。

其夫阿仁（化名）指出，他跟阿蓉是10幾年朋友，因為每天跟妻子吵架，覺得很煩，就故意把妻子的名字改為老婆阿蓉。

阿蓉則否認衣物是她的，並說，她和阿仁屬於公司合作裝潢廠商。至於雙方談及墮胎之事，是因與丈夫感情不睦，轉而向阿仁訴苦，否認有發生性關係。

承辦法官調查，阿仁手機內有2人大量放閃照片和LINE親密對話，甚至阿蓉傳給阿仁的微信對話內如「叫你老婆不要再傳給我了！你幹的她爽一點，不爽她又要打來，真的很煩！我也不想再聽你們怎麼幹了！」、「過了今天，請跟她說，我們一點關係也沒有了！麻煩她撤告吧！你都用你那小隻鳥和沒幾秒就出來這麼認真幹她，應該也要撤告了吧！」等極盡曖昧用語，認定被告2人的確有「炒飯」，判決小蕙勝訴。

示意圖

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法