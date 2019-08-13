導遊認偷吃19次、妻怒求償 小三喊冤：只偷吃1次最多賠2萬

2019-08-13 06:31

［記者楊政郡／台中報導］「月仔」的老公是導遊，與團員發生婚外情，小三承認1次性行為，但老公承認還有19次，簡易庭法官判小三要賠10萬元，「月仔」不滿上訴，小三說最多賠2萬，法官認為雖然證據上只有1次，但兩人不正常交往已有多時，對「月仔」精神上傷害及痛苦確實重大，判決總數要賠25萬，不得上訴。

這件婚外情小三也喊冤，她說，「月仔」的老公「阿政」當導遊不久，客戶有限，她認識熱心介紹朋友、積極組遊行團讓他帶團，「阿政」有收入，「月仔」自然就有收入。她們只發生性關係1次，沒有「阿政」與「月仔」說得還有19次。

「阿政」身為導遊，與團員發生性關係，亦屬不該，她也深感受害阿！她生活困難，「阿政」還偷拍她的照片（與她發生關係時），拿去當妨害家庭案件的證據，侵害她隱私權及肖像權，如果真要賠償最多2萬元。

「月仔」因為抓到老公婚外情，刑事部分小三被判3月定讞，而民事部分求償50萬。

台中地院合議庭查出，「阿政」是2017年9月21日在南投縣魚池鄉某民宿，帶團去旅遊與小三通、相姦1次。小三又多次傳送「愛你晚安」、「政哥我愛你」等訊息給「阿政」。

雖然「阿政」說還有另外19次，但小三否認且無積極證據，不足採信。但雙方認識多年，有不正當交往行為及通姦行為，造成「月仔」所受精神上傷害及痛苦確實重大。審酌兩造財力，小三應賠償「月仔」25萬元為適當，除一審10萬之外，還要再賠15萬，不得上訴。

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