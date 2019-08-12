恐怖！ 婦強抱幼童回家強剪頭髮 賠15萬獲緩刑

2019-08-12 22:09

〔記者王定傳／新北報導〕去年6月，患有「情感思覺失調症」的曾姓婦人，在新北市三重某商城強行抱走一名2歲女童，帶回家亂剪頭髮；由於她案發後願意分期賠償15萬元，獲得原諒，加上經鑑定犯案時受精神疾病影響，新北地院審理後依略誘罪判她6個月徒刑、另依強制罪判拘50日，緩刑3年。

警方調查，64歲的曾姓婦人罹患情感思覺失調症，與女兒住在新北市三重，去年6月4日上午11時許，她竟趁女童母親返還推車時，在商城兒童遊戲區把女童抱走、帶回住處，女童母親發現後嚇得趕緊報警。

警方趕緊調閱監視器，經指認確認曾婦住處，破門救出女童，但女童原本及肩的頭髮已被剪到頸部以上、齊眉的瀏海也凌亂不已，所幸她並未受傷。

曾婦被逮後供稱，當時廣場外有許多工程車，擔心女童有危險，加上女童表示口渴，才帶她回家喝水，之後女童說很熱，才會動手剪頭髮。

直到審理時，曾婦才坦承犯行，表示願意分期賠償15萬元，與家長和解，加上經鑑定，她犯案時因罹患思覺失調症，認知功能達輕中度障礙，致辨識行為違法等能力明顯減損，依法可減刑。

法官念及曾婦並無前科、領有身心障礙手冊，審理時終能坦承犯行並表示悔悟，並願分期賠償獲原諒，經此偵、審教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，給予緩刑。

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