頎邦科技員工跳槽偷走商業機密 10人被訴

2019-08-12 14:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄檢調偵辦上櫃公司頎邦科技遭離職員工竊取蝕刻技術等商業機密案，高雄地檢署今偵結，將涉嫌剽竊頎邦科技COF載板蝕刻技術帶到其他對手電子公司的離職李姓前總經理、黃姓前副總等10人依違反營業秘密法及背信等罪嫌起訴，並建請法院併科適當之罰金。

檢方起訴指出，頎邦科技為國內面板驅動晶片捲帶式封裝材料薄膜覆晶載板（即COF）大廠，2013年爆發主管離職潮，因10多名離職員工陸續都到同一家對手電子公司任職，頎邦發現離職主管有異常蒐集機密技術資術，並洩漏給競爭對手的嫌疑，主動向檢調報案。

調查局南機站去年8月展開偵辦，發現頎邦科技於2013年併購入主欣寶電子後，欣寶改名為「頎邦南一廠」，原欣寶公司李姓女總座和黃姓女副總不滿主導權將旁落，離職跳槽到某對手電子公司前，涉嫌下載欣寶公司最新研發之「Fine Pitch Enhanced NewEtching」製程及耗鉅資逾新台幣5億5千萬元向日本取得之「MCS蝕刻技術」等營業秘密，將上開屬頎邦公司的營業秘密資料檔案儲存在隨身碟或行動硬碟，再攜往跳槽的新公司任職並使用，同時挖角當時尚在頎邦南一廠任職並熟知相關蝕刻製程營業秘密之業務部陳姓部經理、研發工程部夏姓部經理、研發工程部蔡姓專案經理、製程工程部林姓部經理、製程工程部製程一課楊姓經理、封測企劃三部劉姓部經理、設計工程部蔡姓部經理與製程工程部施姓專業經理等關鍵技術團隊成員至其新東家擔任要職。

陳姓部經理等7人（不含施姓專業經理）亦涉嫌於離職前，自頎邦南一廠內部資料伺服器內，下載上開營業秘密，存放在個人筆記型電腦、雲端資料庫、隨身碟內，或使用頎邦公司配發之電子郵件信箱將上開所取得之營業秘密轉寄自私人電子郵件信箱，再加以下載，將該等營業秘密攜赴新東家任職，涉嫌以此方式侵占該等屬於頎邦公司之營業秘密並進而使用。

檢察官另查出施姓專業經理為方便其日後到別的公司任職，於李姓總經理、黃姓副總經理2人離職後隔日即2013年7月1日，擅自重製非屬其業務職掌且依欣寶公司規定無權持有之相關營業秘密檔案，數量高達2萬5000餘筆，容量高達3.07GB，以此方式重置屬併購後之頎邦公司之營業秘密並進而使用。

李、黃等人雖否認剽竊老東家商業機密，強調跳槽後取自新東家的設備，自行研發、改良，但檢方偵結，仍將涉案10人依違反營業秘密法、背信等罪嫌起訴。

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