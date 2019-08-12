男疑酒駕電動單車被留置 員警拒領取被認行政瑕疵懲處

2019-08-12 13:15

〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓男子騎乘電動腳踏車被鹽埕王姓員警發現搖晃懷疑酒駕，攔下要求酒測被拒，王姓員警考慮他和用路人安全，暫扣留電動腳踏車，但黃男事後取車被警拒絕，黃男向媒體爆料抱怨警方處理方式，警方調查員警對交通法規認知不足，認有行政瑕疵，除協助交還車外，也依規定行政懲處並調整服務單位。

鹽埕警方調查，派出所王姓員警及蔡姓同仁於8月1日凌晨3時26分許，在七賢二路見黃男騎乘電動自行車經上前攔查，聞到黃男身上有酒味飄散，要求其配合接受酒精濃度測試，雙方對電動腳踏車有無使用電力行駛產生爭執，為防制黃男後續行駛該車，持續酒後駕車行為，基於維護其他用路人安危，便將該車輛先行移置所內暫保管，並開立拒絕酒測舉發單。

黃男無法接受，否認酒駕也堅稱自己騎在慢車道，沒有違規，被開紅單後，黃男於事發隔天認為只有汽機車酒駕或拒測，警方才能扣車，慢車和電動腳踏車不在之列，前往派出所欲領車時，反被問「紅單繳清了沒」，員警認為程序不合，拒絕當下還車，黃男投訴媒體，要求還車。

案經調查後，對於王姓員警因交通法規認知不足，造成移置保管當事人車輛的行政瑕疵，警方責由該所於8月4日協助當事人領回；另因處理民眾異議時未能妥適說明，也未能依法論法詳實告知，且有態度不佳的情事，調查後對王警行政懲處，並調整服務單位，同時加強所屬員警交通法規等教育訓練，以提升執法品質。

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