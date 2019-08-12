君鴻酒店董座告雄院司法事務官 涉偽造文書賤賣酒店、圖利財團

2019-08-12 13:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄君鴻酒店遭法拍歇業，600多員工生計面臨斷炊，君鴻酒店董事長張慶輝今率數十員工前往高雄地院高舉抗議看板，高呼「司法不公、圖利財團、賤賣君鴻」抗議！張慶輝並按鈴控告林姓司法事務官涉嫌偽造文書、圖利特定對象。對此，高雄地院發言人、行政庭長葉文博強調，雄院執行君鴻拍定過程，一切依法，對於張的指控感到遺憾!

張慶輝上午在高雄地院前向媒體表示，君鴻不是惡意倒閉，並未積欠員工薪水，是遭司法迫害賤賣而犧牲，600名員工是陪葬者。他指出，君鴻酒店被銀行授信高達104億元，高雄地院第一次鑑價竟只65億元，君鴻提出抗議未獲理會，且司法機關竟在三個月內以各種不正當手段將君鴻以54億餘元拍給海霸王集團，讓海霸王獲取數十億元暴力，他懷疑幕後有黑手。

張慶輝說，雄院林姓司法事務官在2018年12月的拍賣公告加註「君鴻遭法拍業經最高檢禁止處分，拍定取得權利移轉證書，需經最高檢同意塗銷禁止處分，始能辦理所有權移轉登記，請投標人注意。」此舉將讓有意競標者卻步，果然前兩拍流標，第三拍僅海霸王投標，並以高於底價1萬元的54億4026萬元得標，與第一拍的底價85億餘元相比，足足獲取30幾億元暴利。而在海霸王得標後，雄院立即函文最高檢解除禁止處分，幫海霸王解套。

張慶輝氣憤說，經閱卷發現，最高檢早在2017年2月24日就已回覆雄院「本檢不限制貴院將拍賣價金分配與抵押權人」，亦即拍賣君鴻酒店不需經最高檢同意就能解除禁止處分，對於雄院明知又刻意加註，影響其他人競標意願，讓人懷疑其中疑點重重。

此外，張慶輝還質疑，林姓事務官今年1月15日及18日飛別收到君鴻律師提出的民事陳報狀，內部公文的回文日期竟呈現1月16日，能預見君鴻1月18日的陳報狀，這份「未來公文」的出現，更讓人質疑涉嫌偽造文書。

對於質疑拍賣程序涉嫌違法，張慶輝上午已按鈴控告並聲請撤銷拍定程序，在最高法院未做成終極審判前，他籲請雄院暫勿點交，避免造成君鴻酒店超過50億元的損失。此外，他也憂心高雄地院明（13）日的履勘程序會趁機點交。

雄院行政庭長葉文博則澄清指出，雄院絕對不可能在履勘程序夾帶完成點交，目前點交確切日期尚未訂出。

至於「未來公文」的質疑，葉文博指出是誤會，林姓事務官是在1月16日製作該份公文，電腦起始日自動登錄為1月16日，而君鴻1月18日又遞另一陳報狀，該公文事實上直到1月21日才完成，有法院戳章為憑，並非什麼「未來公文」。

另有關最高檢禁止處分的註記，因最高檢並未行文地政機關解除不動產標的物的禁止處分令，雄院辦理法拍依法仍須將標的物的現狀條件作註記，但他強調，禁止處分並非就不能拍賣，投標人要自行衡量若得標，可能造成的利益減損。

對於張慶輝的相關指控，雄院表示遺憾，但強調一切依法執行，當事人若有疑義，可具狀依法主張。至於君鴻指控林姓事務官涉嫌偽造文書，雄院強調不作評論。

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