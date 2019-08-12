幫忙心儀男子教訓前女友 鄭女有良心獲輕判

2019-08-12 11:50

［記者楊政郡／台中報導］鄭女心儀許姓男子，但許男已有同居女友「婷婷」（化名），許男發現「婷婷」劈腿、且以假懷孕屢次騙錢，找她談判質問劈腿之事、命她下跪、打耳光，拘禁42小時，期間鄭女也參與打人，法官審酌鄭女還去買水餃給被害人吃，與「婷婷」母親聯繫會面，還為她求情放人，法官依妨害自由輕判鄭女5月，得易科罰金，許男則通緝中。

台中地院判決書指出，許男為「婷婷」前同居男友，鄭女則是許男的女性朋友，2017年10月許男懷疑她劈腿、且謊稱懷孕騙錢花，許男發現後不滿，同年月8日中午約「婷婷」談判，約在雙方同居的套房見面，質問「婷婷」劈腿之事還要查看她的手機，逼她下跪，然後打耳光等等。

但「婷婷」不從也不交出手機，許男就搶過包包，拿出手機中發現與男人的合照等，但口頭上就是不承認，鄭女一開始幫忙打人，後來還勸「婷婷」就說實話吧！還曾勸許男讓「婷婷」走人。

拘禁期間，鄭女依許男指示還去買水餃及礦泉水給「婷婷」吃，還連繫她母親到附近見面，說「婷婷」自己不檢點，有劈腿及假懷孕騙錢，請母親自己帶回去教，一起請許男放人，但許男說「婷婷」不承認錯不放人，後來在10日清晨6時，許男外出買東西，「婷婷」才趁機逃逸並報警，拘禁長達42小時。

許男通緝中，而鄭女坦承打人，否認要拘禁「婷婷」，但法官認為兩人是妨害自由共犯，但審酌鄭女買東西給被害人吃、為被害人求情、還連繫被害人母親會面等，其情可憫，判處5月徒刑，得易科罰金。

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