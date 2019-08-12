清水火車站前電動自行車違停嚴重 警方將加強巡邏勸導

2019-08-12 11:54

〔記者歐素美／台中報導〕外籍移工假日搭乘火車到台中火車站，常將電動自行車違停在清水火車站前，民眾在臉書po文質疑為何台灣人不可以外籍移工就行？有網友表示，因外籍移工看不懂中文，不知違規；清水分局表示，將勸導舉發，並考量在火車站前張貼越南等外國標語，提醒外籍移工注意。

民眾在臉書「清水小鎮」貼文表示，清水火車站前假日常有大量違停電動自行車，旁邊有收費停車場，這些車主卻為了省一天30元停車費，違停影響交通。網友表示，「很多是外籍移工的電動自行車」、「外籍移工看不懂中文」。

清水分局表示，如果電動自行車駕駛人在埸，員警可勸導不要違停，但自行車和未掛牌的電動車屬於慢車，違停無法開單告發，只能在場等候車主騎士現身再口頭勸導，請對方依規定停放或移置，或知會環保單位依廢棄物清理法，逐車張貼公告通知，限期未移卽載運至清潔隊。

不只清水火車站，大甲火車站前廣場之前也出現相同問題，大甲分局透過加強巡邏勸導，整理站前交通。據了解，火車站前違停電動自行車，多是移工假日騎到火車站再搭區間車到台中火車站及東協廣場遊玩。

因火車站前電動自行車違停，不僅有礙觀瞻，並造成其他民眾停車不便等問題，民眾建議相關單位可針對主要國籍的移工，張貼外國語標誌提醒外籍移工不要違停；清水分局表示，將考量辦理。

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