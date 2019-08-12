失手摔死4月大女兒 日藝人葛西健二獲緩起訴

2019-08-12 10:33

〔記者黃捷／台北報導〕來台發展的日籍男藝人葛西健二，去年8月初4個月大的女兒因頭部外傷不治身亡，外界一度懷疑女兒生前遭受凌虐。台北地檢署調查後，認定葛西健二是因照顧不當2度摔到女兒，導致中樞神經軸凸損傷死亡，屬過失致死罪，由於他喪女之痛且沒有前科，今處分緩起訴1年，須繳公庫1萬元。

葛西健二的女兒去年8月5日在家昏迷送醫，醫院發現女嬰頭臉有傷，顱內出血性命垂危，雖送往加護病房搶救，最後仍宣告不治。葛西健二接受檢警訊偵訊時，否認虐待女兒，檢察官複訊後認為尚有事證待釐清，依傷害致死罪諭令他限制出境、出海及住居。

葛西健二辯稱，8月4日晚間他獨自在家照顧女兒，左手抱著女兒，右手要拿報紙時，不慎讓女兒從手中滑落，他嚇得立刻抓起女兒， 卻因用力過猛，導致女兒額頭撞到他的鎖骨；過了1小時左右，他抱著女兒要泡奶粉，卻又不小心讓女兒滑落，他再次拉起女兒，卻又讓女兒鼻樑撞上他的鎖骨。

葛西健二說，當晚7時許發現女兒氣息微弱昏迷，他和妻子趕緊送往附近小兒科診所救治，醫生診斷後立刻要求他們轉診到萬芳醫院，但仍回天乏術，他感到非常自責。

檢調官調查後，確認女嬰死於中樞神經軸凸損傷，身體傷勢也與葛西健二所述情節大致相符，遂採信其辯詞，認定涉犯過失致死罪嫌，因考量他喪女之痛，無前科且認罪，今處分他緩起訴1年，須繳公庫1萬元。

據了解，葛西16年前來台發展演藝事業，上節目總是賣力搞笑，螢幕形象開朗，去年4月剛升格當爸，當時他還在臉書秀出女兒照片，開心發文「我當爸爸了，辛苦老婆臥床安胎100天…終於誕生，當了爸爸才體會到『養兒方知父母恩』」，未料卻發生如此憾事。

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