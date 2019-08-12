「乖乖」有拜有保庇？！ 警速替遊台客尋失物獲美評

2019-08-12 10:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正二分局泉州派出所，7月間接連發生遶境隊伍集體鬥毆，和民眾意圖襲警被制伏事件，基層員警們認為轄內不平靜，所以在俗稱鬼月的8月初，特地買敬鬼神的最佳禮品「乖乖」，貼在值班台前，希望利用諧音來求取平安，也順帶鎮壓一下。果然，近日傳出好事一樁，為來台旅遊的台裔美人在1小時內尋獲遺失的皮包，獲得最佳好評！

據了解，台北市中正二分局泉州派出所兩名員警7月16日追捕沈姓詐欺通緝犯時，遭持刀攻擊全身是傷，溫姓員警當下為自保，朝沈男腿部連開2槍，才將對方擒服。

隨後，轄內的詔安街「崁頂永義宮」，7月20日晚間舉辦池府王爺遶境活動時，又發生失控的香客與陣頭口角衝突，引發大規模的肢體衝撞。中正二分局啟動快速打擊部隊，才以噴灑辣椒水強制驅離方式，將失控民眾迅速制伏。

泉州所內的基層員警們認為，7月間轄內實在不平靜，唯恐接著而來的鬼月，會有更多的「小鬼」作亂，所以買來警方拜拜時最愛的「乖乖」作為獻禮。有員警異想天開，將「乖乖」整排的貼在值班台前防彈玻璃上。在「乖乖」坐鎮下，一時之間，轄內狀況似乎「有點回穩」。

果然，日前警員黃均諺巡邏經過區龍口郵局時，發現David Lee與另名友人神色驚慌，經查問才知是不慎將皮包遺落在計程車上。黃員隨即調閱附近監視器，鎖定計程車車號，得知對方已將皮包送至警廣，便直接開車載對方到警察廣播電台領取。

David Lee看見自己的皮包以後感動萬分，表示裡面有信用卡、現金等重要證件，萬一遺失人又身在國外，會造成非常大的困擾，也沒有想到台灣警方效率如此高，在短短不到1小時就幫忙找回皮包，讓他們對台灣警方的印象大大提升，也是他們最難得的回憶。

不過，一整排的「乖乖」排齊頭貼在值班台前的防彈玻璃上，模樣太過搞笑，日前督察單位看了認為有礙瞻，要求員警撤下「乖乖」，改放在供桌上，讓員警們有點「悵然若失」。

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