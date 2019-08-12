診所內男醫師與女病患裸露下半身…醫師娘目擊抓姦卻判無罪

2019-08-12 07:54

〔記者李立法／屏東報導〕醫師娘在自家診所醫師休息室聽見可疑「摩擦」聲，衝進一看，發現醫師丈夫與女病患下半身赤祼動來動去，2人嚇得驚慌失措急找內褲，醫師娘趕緊呼叫女兒下樓幫忙抓姦，拍下影像怒告通姦，但法官認為影像中未見交媾行為，也未採得體液或毛髮，判男醫師與女病患無罪，可上訴。

劉姓醫師娘1年多前查覺前來看診的陳姓女病患與丈夫關係曖昧，她靠近診所醫師休息室時發現裡頭燈光昏暗且傳出「摩擦」聲，衝進一看，赫見丈夫與陳女下半身赤祼動來動去，劉婦氣得大罵「姦夫淫婦」，許、陳2人嚇得趕緊找內褲穿上，劉婦大聲呼叫樓上的3個女兒趕快下來幫忙抓姦，還痛斥丈夫「做什麼父親」。

劉婦事後持拍攝影像及現場撿拾到的可疑毛髮當證據，狀告許、陳2人通姦，但許男與陳女均否認有通姦行為，許男辯稱，陳女來看診時，他剛好上完廁所，褲子還沒穿好，妻子就跑進來了；檢方並不採信，將2人起訴。

不過，屏東地院法官檢視檢方所提證據，發現送驗的毛髮並未驗出許男或陳女的DNA，也沒有2人的體液，劉婦提供的影像，只能證明許、陳2人衣衫不整同處一室，有可能僅為愛撫的舉動，未見性器結合的交媾行為，並未構成刑法通姦罪的要件，被告2 人客觀上縱有逾越禮份的男女關係，卻無積極事證可證明通、相姦犯行，依法應無罪諭知。

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