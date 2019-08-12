衛哨士官睡過頭怕被懲處 塗改查哨官簿子判緩刑

2019-08-12 07:47

〔記者黃建華／高雄報導〕陸軍南區專長訓練中心呂姓上士去年1 月間應擔任凌晨兵舍安全士官衛哨勤務，卻因睡過頭，怕被懲處，塗改查哨官的巡查登記簿被法辦，另李姓少尉當夜未將呂男沒交接衛哨勤務的事反映上級就去睡，一併被送辦。不過，高雄地院審理後法內施仁，呂、李2人都獲判緩刑。

其中，法院審理時，呂姓上士坦承行軍太累睡過頭，怕被懲處才塗改查哨官的巡查登記簿，上級也幫呂姓上士講話，指他是主動要分擔連上同袍的衛哨安全士官勤務，卻因擔任多日行軍值星官太累，才睡過頭。法官審酌呂男是家中經濟支柱，且有80歲中風祖父要照顧，雖將他依犯陸海空軍刑法之不到勤務所在地罪及變造公文書等罪，分處拘役40日及1年3月，得易科罰金。均緩刑2年。至於李姓少尉則已值完衛哨勤務，並未對軍中安全造成實質危害，拘役20日，緩刑2年。可上訴。

判決指出，陸軍南區專長訓練中心呂姓上士，去年1 月20日應在凌晨0 時起至2 時，擔任兵舍1 樓的安全士官衛哨勤務，但呂男因當週擔任行軍連值星官，接連四天行軍，過於疲累，睡過頭未依上級指派時間擔任衛哨勤務。適林姓上尉政戰官於當天凌晨1 時20分前往查哨，未見值勤人員在安全士官桌，乃於巡查登記簿記載：「當班安官無故離開」等文字 後，將巡查登記簿放至戰情室內即離去。

而呂男於林姓政戰官離去後，即當日凌晨1 時21分後至40分期間於睡夢中驚醒，著裝前往值勤。但知巡查官已查訪後離去，因畏懼將受到懲處，前往戰情室欲向長官解釋。但戰情室當下無人，呂男竟私自將 巡查登記簿記載的「當班安官無故離開」等文字劃掉。

案經憲兵指揮部高雄憲兵隊發現，將呂男送辦，倒楣的是，李姓少尉也因當天未將呂男如實交接衛哨勤務，反映上級，就逕自回寢室睡覺一併送辦。

呂、李2人因此都被高雄地檢署檢察官因違反職役等罪嫌起訴。

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