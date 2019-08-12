里長選舉差6票 落選者控勝方涉嫌遷移幽靈人口 敗訴！

2019-08-12 07:23

〔記者黃建華／高雄報導〕去年底鹽埕區沙地里里長選舉，蔡鎮興以6票的些微差距勝選連任里長，落選的高姓對手卻指控蔡的胞姊家涉嫌遷入6名「幽靈人口」，認足以影響選舉結果，提起當選無效之訴，但高雄地院審理，確認遭指為幽靈人口的6人，都是蔡女的女兒、孫子，並非幽靈人口，判高男敗訴。

判決指出，去年競選沙地里里長落選的高男提告主張：選舉結果雖由蔡鎮興當選里長，但蔡的得票僅與他差距6票，指控蔡男競選期間涉嫌為求勝選，虛偽遷移陳姓女子等6名非該里的「幽靈人口」到沙地里，因此依選罷法提起當選無效之訴，要求法院宣判蔡鎮興的當選里長無效。

不過，蔡鎮興則辯稱，被高男指控遷入「幽靈人口」的戶籍地址，是他胞姊的住居地，遭指為幽靈人口的陳姓女子、李姓男子等6人分別都是胞姊的女兒、孫子，並非幽靈人口。

蔡向法官說，姊姊已年逾70歲，需他人照顧，但姊夫已過世，其兒子入監、嫁在高雄的女兒陳女與孫子李男等6人才會設籍、居住於其胞姊家中，就近照顧，其等均非幽靈人口，請求法官駁回高男之訴。

合議庭委請鹽埕警分局調閱陳女等6人的行動電話基地台資料，確認6人活動地點都在鹽埕區蔡的胞姊住處一帶，且本來就有成長地緣關係，並非高男所指，為求支持蔡鎮興里長勝選而遷入戶籍的幽靈人口，合議庭駁回高男提起的當選無效之訴。全案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法