年收200萬仍戴綠帽 兩男一樣苦情卻不同命運...

2019-08-11 23:41

〔記者吳政峰／台北報導〕年收入高達200萬元的周男，因其妻與所任教的補習班林姓老闆互傳「陪我睡」、「愛你」等曖昧訊息，憤而提告索賠，士林地院日前判林男應賠30萬元；同一時間，一名年收入近200萬元的高男，其妻與前男友互傳「想抱著你一起睡」、「我也愛寶貝」，還自拍接吻照，情節更「綠」，士院卻只判賠10萬元，對此，曾任法官的律師顏世翠認為「法官很重要」！

顏世翠指出，侵害配偶權的的賠償金額沒有一定標準，端看法官的心證，除了考量兩造的社經地位，還有原告所受的精神創傷程度、對話的鹹濕情節、家庭面臨的損害等相關因素，如果原告「很敢要」而法官也「願意給」，獲賠的金錢就會比較高。

顏世翠解釋，法官直接審理時，心證若已達通姦程度，但客觀證據卻無法證明通姦，有時也會判賠較高的金額以補償原告；若被告沒錢，但法官考量原告精神遭到極大痛苦，有時也會判較高的賠償金。這類案件沒有絕對行情，最終還是要憑法官心證裁量，不過，如果只是單純曖昧傳訊，大多落在10-20萬元之間。

周男為銀行主管，年收入200萬元，妻子則是補習班美語教師，某日，周男發現妻子皮包內有張摩鐵發票，驚覺戴綠帽，追查之下才知小王竟是林姓補習班老闆兼主任，雙方還有「來陪我睡」、「我更愛你的溫柔體貼」、「好想抱你喔」、「已經開始想你了」、「你要陪我睡個回籠覺」、「還想跟你在一起很久很久」等文字與貼圖，怒向林男索賠200萬元。

法官認為，這些「睡」、「抱」、「愛」的文字貼圖與性交、同居或肢體接觸相關，應為配偶間專屬共同親密生活所用，但周妻與林男對話宛如戀愛男女一般，可推認兩人已交往，考量林男年收入約70萬元，認賠30萬元適當。

另一案的苦主則是年收入近200萬元的高姓房仲，他發現妻子的通訊軟體中，有與韓姓前男友的接吻和摟抱照，兩人還互傳「抱抱」、「愛你哦」、「我也愛寶貝」、「寶貝好想你」、「想抱著你一起睡」、「我只要你哦」等訊息，氣得傳訊息質問韓男，但遭已讀不回，羞憤求償60萬元。

高妻承認出軌，向高男表示「對不起，我傷害到你」，高也因此數度至身心科求助，雙方調解離婚，佳偶變怨偶，法官考量韓男年收入約70萬元，認賠10萬元適當。

兩案均為士院承審，當事人的社經地位與案件情節也雷同，相較之下，高男甚至比周男還「綠」，獲賠的錢卻較少，顏世翠認為這是機率問題，只能看他想不想上訴尋求改判。

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