天降玻璃雨 百萬名車遭殃 警封路警戒

停在該大樓下方的百萬名車mini cooper 慘遭碎玻璃砸傷（記者吳昇儒翻攝）

2019-08-11 20:25

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市劉銘傳路上某間大樓外玻璃，今天晚間突然爆裂，停在該大樓下方的百萬名車mini cooper 慘遭碎玻璃砸傷。警方獲報後，擔心其他玻璃也會陸續碎裂，為了保護用路人安全，暫時將該道路封閉，並通知屋主及相關單位前來處理。

基隆市警一分局延平街派出所接獲通報後，立刻派員前往現場並拉起封鎖線，避免其他玻璃碎落砸傷用路人。

警方初步調查，玻璃碎裂的地點位於該大樓7樓，暫時未能釐清原因，不排除是天氣太熱，才導致玻璃破裂，詳細原因待進一步釐清。

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