媽媽被罵懷恨在心 酒後揮西瓜刀砍傷2友人

2019-08-11 15:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日一名賴姓男子，日前對於范姓友人在言談中辱罵到母親耿耿於懷，賴男昨天早上開始獨自喝酒，傍晚5點左右前往五光路一家快炒店準備吃晚餐時，碰到范姓、吳姓友人，3人同桌吃飯喝酒並無異狀，沒想到7點多賴男先離開沒多久，卻持西瓜刀回到現場揮舞，造成范男大腿被劃了1刀，吳男上前攔阻虎口也被劃傷送醫，警方不到3小時就逮捕賴男，因2人暫不提告，警方先依違反社會秩序維護法開罰。

台中烏日五光路一間快炒店，昨晚7點多傳出砍人事件，一名賴姓男子，酒後持西瓜刀到快炒店，朝一起喝酒的范姓男子揮舞，造成范男大腿遭砍一刀，出現一道10多公分的傷口，同行吳姓友人見狀想攔阻，虎口也被劃傷，2人受傷後趕緊送醫急救，所幸無大礙。

烏日分局五光派出所獲報趕到現場，行兇的賴男已經逃逸，警方前往賴男住處找人，賴男一度躲藏，沒多久返家就被警方帶回警局調查。

警方調查後發現，賴男昨天上午就開始喝酒，到了傍晚5點左右，前往五光路這家快炒店吃飯，到場後發現熟識的范姓、吳姓男子也在裡面，3人同桌喝酒，到了晚間7點左右，賴男突然先離開，沒多久就拿西瓜刀出現揮舞，造成2人受傷，2人對於為何遭砍都一頭霧水。

警方調查後才發現，因范男之前言語中曾辱罵到賴男的母親，賴男為此耿耿於懷，昨晚酒後越想越氣才會拿西瓜刀砍人，因受傷的范男、吳男都暫時不願提告，警方先依違反社會秩序維護法開罰。

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